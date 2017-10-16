Стало известно о странной нестыковке в истории со смертью Дмитрия Марьянова

По информации пресс-службы Минздрава Московской области, решение о вызове скорой помощи для популярного российского актера Дмитрия Марьянова, умершего в Москве, было отменено – инициаторы заявили, что самостоятельно доставят артиста в больницу, передает replyua.net со ссылкой на ТАСС. «Согласно итогам служебной проверки было установлено, что вызов поступил вчера в 19:03 по московскому времени. Но уже через четыре минуты инициаторы звонка отменили вызов, отметив, что Марьянова доставят в медицинское учреждение собственными силами», - сказано в сообщении.
Вместе с тем, представители следственных органов решили проверить информацию средств массово й информации о том, что скорая помощь отказалась приехать на вызов к Марьянову. Соответствующие данные предоставили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
«Сейчас началось проведение необходимых проверочных мероприятий для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Согласно результатам проверки ожидается принятие процессуального решения», - отметили в ГСУ. О деталях произошедшего представитель Марьянова Алевтина Кунгурова пообещала сообщить после медицинского заключения.