В Госдуме озвучили условие для признания решений ЕСПЧ

Как известно, судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избираются депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Но, стоит отметить, что в апреле месяце 2014-го у делегации ПАСЕ из России отобрали право голоса. Причиной тому стала незаконная аннексия Крымского полуострова. В ответ Российская Федерация отказалась от участия во всех мероприятиях ПАСЕ. А уже в июне Москва приостановила свои финансовые взносы в Совет Европы.
Ранее 13 октября заявление аналогичного состава о ЕСПЧ сделала и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Тогда она заявила, что без участия делегации из России в голосовании все лица, избранные депутатами «не будут иметь полную легитимность».