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В России пропал без вести популярный певец из 90-х

В России пропал без вести популярный певец из 90-х
15 августа ушел из дома и не вернулся Евгений Осин, российская суперзвезда 90-х. Как информирует replyua.net со ссылкой на RT, популярный когда-то певец в последнее время был всеми брошен и забыт – Осин уже много лет страдает от алкоголизма.

Сначала забили тревогу соседи, которые обратились в программу «Пусть говорят». Вчера, 17 августа, Первый канал показал выпуск, посвященный певцу, однако сегодня стало известно, что Осин пропал, о чем рассказала в полиции его сестра. На программу соседи обращались около недели назад, и съемочной группе даже удалось попасть в квартиру певца. Судя по всему, Осин длительное время находился в запое – в квартире не проводилась уборка, все полы заставлены бутылками. Где сейчас находится музыкант, неизвестно.

На программе его знакомые рассказывали, что певец пил очень много лет, а после того, как от него ушла жена и запретила видеться с дочерью, он окончательно опустился. По словам одного из друзей, Осин не считает себя алкоголиком, а говорит, что у него депрессия. От лечения он отказывается.
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