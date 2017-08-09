Чергова халепа для росіян: з’ясувалось, що Кремль постачає компоненти для північнокорейських ракет

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Як нагадує replyua.net з посиланням на Newsader, в експертних колах вже досить тривалий час обговорюють тісну співпрацю Москви та Пхеньяну, підозрюючи Росію у тому, що вона постачає зброю до Північної Кореї. Але останнім часом, здається, в експертів з’явились незаперечні докази цього припущення.Так, німецький інженер-ракетобудівник Роберт Шмукер, який працював над двигуном космічного корабля багаторазового використання «Спейс Шаттл» пояснив журналістам, що за останні 12-14 місяців Пхеньян демонструє надзвичайний ривок у технологіях. Наприклад, раніше Північна Корея використовувала ракети типу «SCUD», «Нодон» та «Точка» - всі вони були розроблені ще за часів Радянського Союзу. Раптом рік тому в них з’являється абсолютно інша технологія, яка не могла бути розроблена «з нічого».Відтак, експерт робить висновок, що двигуни для нових ракет, випробування яких Пхеньян проводить останні кілька місяців, надійшли з Росії. Шмукер наголосив, що він не звинувачує російський уряд – можливо, йдеться про інші держави або навіть про приватні структури. Але варто зауважити, що таких самих висновків (про постачання комплектуючих з Російської Федерації) дійшла й південнокорейська розвідка.