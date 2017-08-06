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Лавров пояснив Тіллерсону сутність контрзаходів Москви на санкції США

Лавров пояснив Тіллерсону сутність контрзаходів Москви на санкції США
У неділю, 6 серпня, в рамках заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії у Манілі (Філіппіни) відбулася двостороння зустріч керівника МЗС Росії Сергія Лаврова з керівником Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Під час перемовин керівник зовнішньополітичних відомств США та Росії обговорили питання співробітництва Москви та Вашингтона в боротьбі з кіберзагрозами, питання Північної Кореї та американських санкцій проти РФ.

Напередодні бесіди, Тіллерсон та Лавров проігнорували запитання представників ЗМІ щодо того, які нові санкційні обмеження США проти Російської Федерації вплинуть на відносин двох держав. Натомість Лавров зауважив, що російська сторона відчуває готовність американських колег до того, щоб продовжувати діалог і, на його думку. «цьому немає альтернативи». Крім того, міністр закордонних справ Росії розповів журналістам, що в ході розмови Тіллерсон поцікавився, що саме передбачають контрзаходи Москви у відповідь на санкції США. За словами Лаврова, він надав роз’яснення представникам офіційного Вашингтона, щоправда самі подробиці відповіді міністр не озвучив.
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