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Москва підрахувала, скільки санкційної їжі вони знищили

Москва підрахувала, скільки санкційної їжі вони знищили
Росія, відома своїм оригінальним способом реагувати на європейські санкції, знищуючи показово завезенні з-за кордону продукти, підрахувала, скільки санкційних харчів було утилізовано, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Як повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду, починаючи від серпня 2015 року в Російській Федерації знищили майже 17 тисяч тонн продукції, що була завезена з країн, що потрапили під продовольче ембарго Росії. Найбільше постраждала продукція саме рослинного походження – 16,4 тисяч тонн харчів. Що стосується продукції тваринного походження, то було утилізовано загалом майже 500 тонн цієї категорії їжі. Крім того, за 2 роки дії подібної практики обмежень ввезень іноземних продуктів, до Росії не пустили 17,135 тисяч тонн санкційних харчів. Щоправда і ці заходи у Россільгоспнагляді вважають недостатніми для того, щоб запобігати потраплянню на російські полиці санкційної продукції. У відомстві зазначили, що в разі, якщо до контролю за цим питанням долучився б Росспоживнагляд, то показники виявлення «незаконних продуктів» були б вищими».

Нагадаємо, в серпні 2014 року Москва запровадила обмеження на імпорт продовольства з країн, які ввели проти неї санкції.
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