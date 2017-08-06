Росія звернулася з закликом до Північної Кореї

Російська Федерація звернулася до офіційного Пхеньяну з закликом припинити випробування в рамках ядерної програми, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну заяву озвучив постпред РФ при ООН Василь Небензя. Він зазначив, що офіційна Москва закликає північнокорейську владу відмовитися від ядерних програм та повернутись в режим нерозповсюдження ядерної зброї і контролю МАГАТЕ, а також долучитися до конвенції із заборони розробки та використання хімічної зброї. Таку позицію російський представник висловив після того, як Радбез ООН одноголосно ухвалив посилення санкцій проти КНДР.
Варто зауважити, що ще в минулому місяці позиція офіційної Москви була інакшою. В липні заступник постпреда РФ при ООН Володимир Сафронков заявляв, що Росія виступає проти нових обмежень проти КНДР. Тоді представник РФ відмітив, що Москва засуджує чергові випробування ракети в Північній Кореї, але водночас вважає, використовувати нові санкції чи воєнні засоби проти КНДР недоцільно. Крім того, Сафранков заявляв, що Росія виступає за те, щоб США пішли на компроміс з КНДР для того, щоб знизити рівень напруженості.