Песков: в Кремле полностью согласны с Дональдом Трампом

В Кремле разделяют мнение американского президента Дональда Трампа о том, что отношения между США и Россией находятся на очень низком и опасном уровне.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Песков при этом подчеркнул, что главная опасность ухудшения отношений между двумя странами заключается в дефиците сотрудничества по многим направлениям и в дефиците взаимодействия в тех вопросах, которые жизненно необходимо обсуждать народам двух крупных государств. Напомним, что во время предвыборной компании и некоторое время уже после вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что будет делать все возможное для улучшения отношений между странами, а также попытается подружиться с Владимиром Путиным.
Однако время показало, что обещания были всего лишь словами, а на практике Трамп только ужесточил антироссийские санкции. Закон о новых санкциях был подписан Трампом 2 августа, после чего президент США ушел в продолжительный отпуск.