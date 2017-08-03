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Всесвітньо відомий співак заявив, що українці змусили росіян «верещати як щенят»

Всесвітньо відомий співак заявив, що українці змусили росіян «верещати як щенят»
Скандальна новина облетіла український інформаційний простір: всесвітньо відомий співак визнав наші досягнення у боротьбі з російською окупацією. Кілька ремарок з цього приводу зробив блогер Helgi Sharp на власній сторінці в соціальній мережі, - інформує replyua.net.

Так, блогер розповів, що був присутній на вчорашньому концерті Мереліна Менсона і власними вухами чув заяву останнього. Співак заявив, що не хоче бути політизованим, але українці змусили росіян верещати мов щенят (варто зауважити, що днем раніше Менсон давав концерт в Москві – ред.). Звісно, присутні на концерті українці теж верещали, але від задоволення, не звертаючи увагу на деякі проблеми з організацією.

Але блогер заявив, що не став коментувати цей інцидент відразу, а почекав поки висловиться найголовніший критик всіх часів і народів – Юрій Лоза. І цей момент доволі швидко настав - Лоза поставив перед Кремлем вимогу ретельно перевіряти артистів перш ніж вони потраплять до РФ. Все це потрібно робити для того, щоб, мовляв, виключити потрапляння на канонічну територію «негідників та всякої наволочі». Блогер зауважив, що негідники та наволоч вже живуть в Росії, тож запрошувати чи пропускати нікого не доведеться. А в тому, що стосується виконавської майстерності, то росіянам вистачить і Кобзона – це митець, якого вони заслуговують, - наголошує блогер.
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