В Абхазии взорван военный склад, не обошлось без погибших

В самый канун посещения оккупированной Абхазии российского президента Владимира Путина этот регион стал местом организации целой серии взрывов на военном складе. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информационное агентство «ТАСС». В настоящее время известно, что взрывы имели место вчера, второго августам, на месте расположения складов боевых припасов абхазского оборонного ведомства в районе села Приморское Гудаутского района. Вследствие данного инцидента не менее шести десятков человек получили ранения, 28 из них уже находятся в медицинских учреждениях. Проводить соответствующее расследование начали сотрудник военной прокуратуры Абхазии.
К тому же, есть информация о двух погибших туристках, возвращающихся с конной прогулки.
«Речь идет о жительницах города Санкт-Петербурга – Елене Поляковой 1970 года рождения и Елене Тимофеевой 1962 года рождения. Третью женщину, Людмилу Дмитриеву 1954 года рождения из Подольска, пребывающую с ними, доставили в больницу с диагнозом перелом руки», - сказал пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия. По данным Российского союза туриндустрии, отныне следует ожидать снижение интереса к посещению Абхазии.