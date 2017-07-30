Российские правоохранители выпустили на свободу боевика «ДНР», который расстрелял украинского 16-летнего школьника

Российские правоохранители выпустили на свободу боевика «ДНР» Вадима Погодина, который летом 2014 года расстрелял украинского школьника Степана Чубенко. Некоторое время его держали в СИЗО, но в итоге решили не наказывать, ведь Погодин – настоящий герой «ДНР», убил 16-летнего подростка. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Блогер сообщает, что Погодина задержали 20 июня по запросу Интерпола в Крыму. Некоторое время сохранялась вероятность, что его выдадут Украине, но в итоге не выдали. «Я и не сомневался, что так будет. Зачем стране, где в правительстве сидят убийцы, выдавать убийц? Отчасти это даже хорошо. Если бы Погодина выдали, то пропаганда тотчас подняла бы крик, мол, вот видите, Россия идет навстречу, Россия поступает по совести, перед законом все равны, а так никаких иллюзий нет. Российские правительство открыто поощряет убийство украинских граждан и покрывает военных преступников», – написал Казанский.
Он подчеркивает, что для Украины важен, каждый такой случай, когда официальные власти России пренебрегают международным правом поощряют преступления против человечества. По словам Дениса Казанского, чем больше мы соберем и обнародуем подобных фактов, тем быстрее будет окончательно разорвана связывающая нас «гнилая имперская пуповина».