Эксперт: такой власти, как путинская, требуются клоуны и скоморохи, чтобы поддерживать гопнический уровень своей политики

В то время, когда для обычных россиян все ощутимее санкции ЕС и США, ведь уровень жизни только понижается, кремлевские чиновники продолжают утверждать, что им санкции ни по чем и грозиться новыми адресными санкциями. Напомним, вице-премьер РФ Рогозин направлялся в Молдову для празднования годовщины миротворческой миссии РФ в Приднестровье, но при пересечении границы Румынии пилоты самолета получили отказ от властей, в результате чего самолет был вынужден вернуться в Россию.
Вернувшись в Россию Рогозин, разошелся грозным сообщение в соцсети, пообещав адресные санкции «гадам», которые не пустили российскую делегацию пересечь территорию Румынии.
«Понятно, что на примитивном уровне народа такой власти, как путинская, требуются клоуны, чтобы поддерживать гопнический, полюбившийся народу российскому уровень своей политики и поднимать свои рейтинги за счет этого. Именно так и только так можно объяснить присутствие во власти Рогозина, Жириновского, Глазьева, Маши Захаровой», – прокомментировал ситуацию израильский политический эксперт Соломон Манн. Он добавляет, что, тем не менее, читая, что пишут эти «скоморохи или юродивые» – сразу и не поймешь, чего в них больше юродства или скоморошества – трудно понять: как можно унижать больше державу, которые кое-кто еще пытается называть «великой».