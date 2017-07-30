Журналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Роман Цимбалюк, украинский журналист, считает, что у России огромный запас мощи, и граждане Украины сильно ошибаются в отношении этой страны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Цимбалюк прокомментировал заявления многих экспертов о том, что якобы Россия скоро развалится, подчеркнув, что это абсолютный бред, поскольку РФ – сильнейшая страна. «Это не просто фигня. Как по мне, это преступное заблуждение, потому что запас мощности и силы российского государства колоссален! И это надо учитывать в ситуации, когда мы с этой страной фактически воюем, потому что те, кто говорит, что нужно подождать, она скоро распадется, ошибаются», отметил журналист и добавил, что эти люди вводят украинцев в заблуждение.
По словам Цимбалюка, Украина должна строить совершенно другую политику – нужно исходить из того, что мы имеем дело с агрессором, причем его силы огромные, поэтому Украине нужно думать не о том, когда развалится России, а об укреплении собственной мощи, особенно в военном плане.