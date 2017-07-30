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Касьянов про Навального: Він хоче всім подобатися, але неможна подобатися всім

Касьянов про Навального: Він хоче всім подобатися, але неможна подобатися всім
Під час інтерв'ю журналістам «Ехо Москви» Михайло Касьянов, який є представником російської опозиції, порекомендував ще одному опозиціонеру своєї країни Олексію Навальному переглянути власні підходи до діяльності на публіці. Як передає replyua.net, висновки подібного змісту Касьянов зробив за результатами дебатів між Навальним та колишнім так званим «главою оборонного відомства» невизнаної «ДНР» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим ). При цьому, вважає Касьянов, ці дебати більше нагадували «дрібний квазіполітичний торг».

«Нвавльному хочеться усім бути до вподоби, проте це неможливо. Все, що потрібно зробити – це визначитися з певною категорією суспільства та переконувати їх, просто так розмазувати не варто. А ще часто від Навального можна почути популістські заяви про те, що розмір мінімальної зарплати складе 25 тисяч рублів, чи щось ще. Так, колись це все так і буде, але нині цей фактор не працює», - переконаний російський опозиційний політик.

За його словами, найоптимальніший шлях зараз – це повна відмова від популізму та нарощення свого політичного потенціалу. Однак, каже Касьянов, для політичної діяльності Навальний «поки що не втрачений».
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