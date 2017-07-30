Блогер: у России практически пропало желание воевать с Украиной

Еще некоторое время назад Россия строила планы по захвату Украины, однако с тех пор, как украинская армия продемонстрировала силу и мощь, у российской стороны пропало желание воевать с Украиной. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал российский блогер Владимир Голышев.
«У Москвы нет никаких полноценных стратегических целей по Украине. В свое время стратегические цели были. Изначально была цель, преимущественно чужими руками, задействовав только специалистов по спецоперациям, взять под контроль юго-восток Украины вплоть до Приднестровья. Эта задача провалилась», подчеркнул блогер. По его словам, потом в Кремле придумали еще один план – создание сухого коридора до полуострова Крым, но на этом реальные задачи Кремля иссякли.
Голышев подчеркнул, что раньше российская сторона пользовалась слабостью украинской армии, но сейчас ситуация кардинально меняется, - до тех пор, пока украинская армия была слабой, Москва умело этим пользовалась, чувствуя себя очень вольготно и переступая красные линии, но сейчас армия Украины показывает мощь, и у Кремля отпадает желание вступать в серьезный военный конфликт.