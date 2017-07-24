Блогер розповів що сталось з колишнім російським полоненим Єрофєєвим

Блогер та військовий оглядач Мирослав Гай у власному блозі на порталі «Обозреватель» роздумує з приводу долі російських диверсантів, затриманих українськими військовими позаминулого року – Олександра Александрова та Євгенія Єрофєєва, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що Віктор Агєєв заявив під час зустрічі з матір’ю про те, що Єрофєєва, мовляв, убили через довгий язик. Буцімто за те, що він видав військові таємниці та підтвердив наявність російських військ на Донбасі покарання одне – смерть. Звісно, адвокат Єрофєєва відразу повідомив, що останній живіший за всіх живих, але питання навіть не в цьому.
За словами блогера, такі повідомлення яскраво демонструють підхід, який використовують в РФ для роботи з особовим складом. Цивілізований світ вже давно радить своїм воякам розповісти все, аби лише зберегти життя. Норма часу, протягом якої треба протриматись – 12 годин: за цей час можна змінити коди та основні паролі. Але зовсім не це чують на свою адресу російські солдати. Росія, як нащадок Радянського Союзу, а до цього – Російської імперії, явно показує, що єдиний спосіб, яким вона може утримувати людей – обман, залякування та пропаганда, - наголошує блогер. І навіть якщо Єрофєєв живий (у чому немає впевненості) в інформаційному просторі РФ його все-одно вбили.