валюта
СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

На Донбасі внутрішньоукраїнський конфлікт – Путін

На Донбасі внутрішньоукраїнський конфлікт – Путін
Російський президент Володимир Путін вкотре назвав під час телефонної конференції нормандської четвірки ситуацію на Донбасі «внутрішньоукраїнським конфліктом», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про таку позицію Москви свідчить також звіт прес-служби Кремля. У Путіна зазначили, що лідери Німеччини, Франції, України та Росії заслухали звіти керівництва Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про те, як дотримується режим тиші «на лінії зіткнення внутрішньоукраїнського конфлікту та інші аспекти роботи представників СММ ОБСЄ». Як доповіли в Кремлі, Путін виклав під час розмови «російський підхід з усіх основних положень Мінських домовленостей», а також лідери країн домовилися про подальші перемовини в нормандському форматі на найвищому рівні.

Варто нагадати, раніше прес-служба президента України повідомляла, що в результаті телефонної конференції лідерів нормандської четвірки вдалося досягти домовленостей про те, що наприкінці літа має відбутися зустріч радників глав держав з питань зовнішньої політики в нормандському форматі. Коли і де саме відбудеться ця зустріч наразі невідомо.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: наш скажений сусід вирішив «погуляти на останні гроші»

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
24 июл 2017
3693

В ЕС сообщили о планах принять ответные меры на новые санкции США против России

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер обратился с призывом к европейским депутатам как можно быстрее вынести на рассмотрение возможный ответ ЕС на решение Соединенных Штатов ввести новые

24 июл 2017
3593

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Три российские дивизии сосредоточены у наших границ. Это сделано для того, чтобы они могли внезапно, без надлежащей подготовки, перейти в наступление на Киев, Харьков, Мариуполь. Пока большинство

24 июл 2017
3449

«Я думав, що Одеса стане Росією»: одеський журналіст оприлюднив скандальну заяву

Телевізійний журналіст з Одеси Валентин Філіпов дав інтерв'ю сепаратисту Артему, під час якого заявив, що за результатами подій в Україні у період 2013 – 2014 років його рідне місто повинно було

24 июл 2017
3320

Відомі результати телефонних переговорів «нормандської четвірки»

У прес-служби українського президента Петра Порошенка повідомили про проведену телефонну розмову у «нормандському форматі», учасниками якої стали, окрім президента України, французький президент

Последние новости

Блогер: це якийсь облом - на фестиваль «Extreme Крим 2017» не з’явились учасники (фото)

Скандал довкола Siemens: Німеччина буде закликати посилити санкції проти Росії

Штаб АТО: російські окупанти використовують новий вид забороненої зброї

Сепаратисти застосували заборонене озброєння нового виду – СЦКК

Саша Сотник: куди ми ліземо з «руським миром», коли вдома розруха? (відео)

Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією

В «Укрспирті» прокоментували численні обшуки: нічого надзвичайного

Блогер розповів що сталось з колишнім російським полоненим Єрофєєвим

На Донбасі внутрішньоукраїнський конфлікт – Путін

Москва планує будувати ще одну електростанцію в Криму

Нардеп Поляков не з’явився в поліції за електронним браслетом

Росія активно вивозить вугілля з Донбасу

Блогер: нужно вознести Агеева в что-то вроде Савченко, использовать его как живое доказательство присутствия российских войск на Донбассе

Сазонов: ми не просимо Бундесвер воювати за нас. Але Європа має нарешті визначитись

Трампу показали новий авіаносець

Президент Франції прокоментував результати переговорів в нормандської форматі

Біля берегів Ісландії знайдено судно SS Minden з 4 тоннами золота нацистів

Політика Трампа не до вподоби МЗС Німеччини

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Податкова проводить обшуки на заводах «Укрспирту»

 Новости за день