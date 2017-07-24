На Донбасі внутрішньоукраїнський конфлікт – Путін

Російський президент Володимир Путін вкотре назвав під час телефонної конференції нормандської четвірки ситуацію на Донбасі «внутрішньоукраїнським конфліктом», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про таку позицію Москви свідчить також звіт прес-служби Кремля. У Путіна зазначили, що лідери Німеччини, Франції, України та Росії заслухали звіти керівництва Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про те, як дотримується режим тиші «на лінії зіткнення внутрішньоукраїнського конфлікту та інші аспекти роботи представників СММ ОБСЄ». Як доповіли в Кремлі, Путін виклав під час розмови «російський підхід з усіх основних положень Мінських домовленостей», а також лідери країн домовилися про подальші перемовини в нормандському форматі на найвищому рівні.
Варто нагадати, раніше прес-служба президента України повідомляла, що в результаті телефонної конференції лідерів нормандської четвірки вдалося досягти домовленостей про те, що наприкінці літа має відбутися зустріч радників глав держав з питань зовнішньої політики в нормандському форматі. Коли і де саме відбудеться ця зустріч наразі невідомо.