В России кураж и праздник, а также народные гуляния, – блогер

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Россия ожидает расширенные санкции от ЕС за свой обман и «темные» махинации с турбинами «Siemens». Об это в своем блоге пишет украинский блоге Павло Правый. По его словам, в России кураж и праздник, гордятся россияне, что смогли немцев обмануть, утереть нос тем, кто постоянно пытается увеличить количество санкций против России.«Не перестаю удивляться этой стране. Вы же на серьезные деньги «попали»! Огромные! Речь идет о миллиардах евро, которые недополучит бюджет РФ, то есть карманы обычных россиян! Это ваши больницы, дороги, библиотеки, социальные льготы, зарплата и пенсии! Это ваши рабочие места! Чему радоваться? Все равно радуются», – написал блогер.Он добавляет, что закрыли фабрику «Рошен» в Липецке и россияне все равно радуются. Минус 500 рабочих мест – вот, пожалуй, и весь повод радоваться. По мнению Павла Правого, скандал с турбинами ударит еще и косвенно – теперь с Россией уважающие себя компании из Европы вряд ли сядут за стол переговоров, потому что не привыкли европейцы к предательству, а это еще минус российскому бюджету, который и так трещит по швам.