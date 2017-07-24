В России кураж и праздник, а также народные гуляния, – блогер

Россия ожидает расширенные санкции от ЕС за свой обман и «темные» махинации с турбинами «Siemens». Об это в своем блоге пишет украинский блоге Павло Правый. По его словам, в России кураж и праздник, гордятся россияне, что смогли немцев обмануть, утереть нос тем, кто постоянно пытается увеличить количество санкций против России.
«Не перестаю удивляться этой стране. Вы же на серьезные деньги «попали»! Огромные! Речь идет о миллиардах евро, которые недополучит бюджет РФ, то есть карманы обычных россиян! Это ваши больницы, дороги, библиотеки, социальные льготы, зарплата и пенсии! Это ваши рабочие места! Чему радоваться? Все равно радуются», – написал блогер.
Он добавляет, что закрыли фабрику «Рошен» в Липецке и россияне все равно радуются. Минус 500 рабочих мест – вот, пожалуй, и весь повод радоваться. По мнению Павла Правого, скандал с турбинами ударит еще и косвенно – теперь с Россией уважающие себя компании из Европы вряд ли сядут за стол переговоров, потому что не привыкли европейцы к предательству, а это еще минус российскому бюджету, который и так трещит по швам.