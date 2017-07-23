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Кисляк сложил полномочия посла России в США

Кисляк сложил полномочия посла России в США
Сергей Кисляк покинул должность российского посла в Соединенных Штатах, и его место займет Денис Гончар. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства России в США.

«22 июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Денис Владимирович Гончар», заявил Лахонин. Кисляк был в должности российского посла с 2008 года. Ранее Майкл Макфол, бывший американский посол в РФ, сообщал, что Кисляк вскоре покинет должность. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, тогда ответила Макфолу, заявив, что решение о назначении или увольнении российских послов принимает президент России, а не Макфол, «который с позором бежал из Москвы».

Нужно отметить, что из-за Кисляка в США разгорелся скандал – стало известно, что во время избирательной кампании Трампа Кисляк встречался с Джеффом Сешнсом, генеральным прокурором США.
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