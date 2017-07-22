валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Результатом нового широкомасштабного военного конфликта станет распад России – Ганапольский

Результатом нового широкомасштабного военного конфликта станет распад России – Ганапольский
В связи с приближением выборов главе Кремля Владимиру Путину выгодно предъявлять угрозы о скором начале войны в Украине, однако на самом деле у российского президента нет никакой заинтересованности в начале настоящего военного конфликта. Как передает replyua.net, об этом в эфире телеканала «112.Укриана» заявил журналист Матвей Ганапольский.

Он задался вопросом о том, насколько реально для России начать самоубийственные широкомасштабные военные действия против Украины. «Сумасшедших хватает. К примеру, Путин сбрендил и начались военные действия. Он является верховным главнокомандующим. Но у любой агрессии есть своя цена. И этой стоимостью, о чем стоит вести отдельный разговор, будет проявляться в распаде государства. Я имею в виду не Украину, а именно Россию», - подчеркнул Ганапольский. С его слов, с учетом положения дел сегодня в российской экономике и приближающихся выборов, начало военных действий в Украине не представляется возможным.

«На сегодняшний день для Путина самое важное – это накал обстановки и переизбрание. Ну а потом уже можно и расслабиться и наслаждаться», - сделал вывод Ганапольский.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
7570

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

21 июл 2017
4718

Российский журналист рассказал, как на Западе поступят с надоедливым Путиным

Аркадий Бабченко, известный оппозиционный российский журналист, в интервью «Апострофу» поделился своим видением того, какие шаги по отношению к главе Кремля Владимиру Путину могу предпринять лидеры

Последние новости

Чтобы заинтересовать избирателя Путину придется отправить в отставку Медведева или жениться на молодой из народа, – Шендерович

Палестина разорвала все контакты с Израилем

Завтра в Польше может случится необратимое, если у Дуды не хватит политической воли, – эксперт

В Болгарии извинились за карту Украины без Крыма

Порошенко поздравил жителей Донбасса с годовщиной освобождения

Карл Волох: Путин ждет, что миллионов сто его верных подданных бухнутся в ноги с мольбой не оставлять их на погибель

Отказалась от очевидного: Алексеева соврала, что не целовала руки Путину

Исследование: ученые установили, что человек может прожить на семь лет дольше при определенных факторах

Кремль боится наступления украинских войск и строит свою «Белинскую стену» в Крыму

Березовец: визит Лукашенко был чрезвычайным

Денис Казанский: история с «Малороссией» показывает, почему Россия в итоге окончательно проиграет битву за умы

Среди стран бывшего СССР Украина занимает одно из последних мест по уровню зарплат

Хлібне перемир’я на Донбасі не працює – МЗС Німеччини

Прогноз на неделю: украинцев ждут грозовые дожди и жара

Новые санкции США против России могут ввести уже на следующей неделе

Журналист: Крым можно вернуть только силой, но у Украины ее не хватит

Результатом нового широкомасштабного военного конфликта станет распад России – Ганапольский

Ученые из России собираются вылечить Стивена Хокинга

Financial Times: Трамп подыграл Путину, но не подумал о последствиях

Эксперт: никаких наступлений во время учений «Запад-2017» не будет, - российские танки ударят только по украинским копателям янтаря на болоте

 Новости за день