Результатом нового широкомасштабного военного конфликта станет распад России – Ганапольский

В связи с приближением выборов главе Кремля Владимиру Путину выгодно предъявлять угрозы о скором начале войны в Украине, однако на самом деле у российского президента нет никакой заинтересованности в начале настоящего военного конфликта. Как передает replyua.net, об этом в эфире телеканала «112.Укриана» заявил журналист Матвей Ганапольский.
Он задался вопросом о том, насколько реально для России начать самоубийственные широкомасштабные военные действия против Украины. «Сумасшедших хватает. К примеру, Путин сбрендил и начались военные действия. Он является верховным главнокомандующим. Но у любой агрессии есть своя цена. И этой стоимостью, о чем стоит вести отдельный разговор, будет проявляться в распаде государства. Я имею в виду не Украину, а именно Россию», - подчеркнул Ганапольский. С его слов, с учетом положения дел сегодня в российской экономике и приближающихся выборов, начало военных действий в Украине не представляется возможным.
«На сегодняшний день для Путина самое важное – это накал обстановки и переизбрание. Ну а потом уже можно и расслабиться и наслаждаться», - сделал вывод Ганапольский.