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У Росії перевіряють Меладзе та Баскова на чесність – запрошують виступити безкоштовно

У Росії перевіряють Меладзе та Баскова на чесність – запрошують виступити безкоштовно
Як повідомляє replyua.net з посиланням на «Ура.ру» у Росії все ще продовжується обговорення скандального весілля, влаштованого краснодарською суддею Оленою Хахалєвою для своєї доньки. Доволі несподівані наслідки цього отримали артисти, які виступали на заході.

Зокрема, підтримуючи «легенду», заявлену батьками нареченої, Валерій Меладзе та Микола Басков переконували журналістів, що виступили на весіллі цілком безкоштовно – мовляв, у гарних стосунках з рідними наречених. Цією заявою вирішила скористатись мешканка Оренбургу Анна Межова. Жінка, прочитавши про такі заяви виконавців, запросила їх виступити на благодійному концерті на користь дітей-сиріт – також безкоштовно. Вона вже відправила Баскову та Меладзе офіційні листи, в яких детально пояснила чим саме займається її благодійний фонд, і обіцяє влаштувати концерти тоді, коли їм буде зручно. За її словами, відповіді від артистів вона поки-що не отримала.

Нагадаємо, завісу таємниці над гонорарами виконавців на весіллі підняла Ксенія Собчак – остання у своєму інстаграмі повідомила, що візит Баскова коштує сто тисяч євро, Меладзе – вісімдесят тисяч євро, Віри Брежнєвої – сорок п’ять тисяч і Сосо Павліашвілі – двадцять тисяч євро.
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