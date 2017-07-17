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Блогер: жадібність Кобзона б’є всі рекорди

Блогер: жадібність Кобзона б’є всі рекорди
Як інформує replyua.net, у соціальних мережах активно обговорюють участь депутата російської Державної думи, народного артиста РФ Йосифа Кобзона в концерті на честь весілля доньки однієї з краснодарських суддів Олени Хахалєвої. Блогер під ніком Сталингулаг дав з цього приводу кілька коментарів на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що у всій цій новині його найбільше здивувала не сума у два мільйони доларів, витрачена на весілля (з приводу російської Феміди у оглядача вже дано немає жодних ілюзій) і не те, що чиновники навіть не намагаються зробити вигляд, що живуть на зарплатню (їм давно плювати на суспільну думку). Більше всього блогера вразив виступ на весіллі Йосифа Кообзона.

І це відомий співак, який у російському парламенті сидить стільки, скільки деякі не живуть, який може лікуватись там, куди іншим зась, який володіє зв’язками у всіх органах і установах РФ, і тому може вирішити будь-яке питання. Зрозуміло, що все вище перелічене передбачає доступ до таких грошових потоків, які багатьом і не снились. Але ця людина їде в Краснодар співати на корпоративні перед дрібними шахраями, де якийсь п’яний родич молодих буде його обіймати і, обливаючи алкоголем, вимагати заспівати «оту саму пісню». Саме оці зажерливість, бажання гребти під себе все, що бачиш, відсутність гидливості – саме вони вражають сильніше за все, - наголошує блогер.
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