Эксперт пояснил, почему Путин в итоге оказался в проигрыше

По мнению Семена Глузмана, известного в Украине психиатра и бывшего политического заключенного, глава Кремля Владимир Путин в настоящее время испытывает немалые трудности, связанные с низким показателем преданности его окружения, так как они уже успели в других странах устроить себе достаточно комфортную жизнь. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
Эксперт уверен, что в том, что Путин проиграл, он сам, будучи умным человеком, вовсе не сомневается. «Безусловно, российскому президенту удалось оторвать себе Крым, и он считает, что навсегда. Но вот иначе сложились обстоятельства в Луганске и Донецке – там возможности российского президента не превысили его аппетит. Хотя, судя по характеру Владимира Путина, совершенно очевидно, что он просто так уступать не будет. Он боится своих же граждан, так что его новая многочисленная гвардия будет состоять исключительно из тех людей, которые будут только ему подчиняться», - сказал Семен Глузман.
Также он добавил, что множество влиятельных людей в России совершенно не хотят начала какой-либо конфронтации с западными странами, в которых они проводят большую часть своей жизни, в связи с чем они не поддержат Путина в бесконечных конфликтах, уверен психиатр.