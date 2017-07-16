Скончался актер, сыгравший в «Собачьем сердце»

В ночь на 16 июля, в Москве, скончался Владимир Толоконников, российский артист, который стал известным после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в одноименной экранизации повести Булгакова «Собачье сердце».
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, о смерти известного артиста рассказали представители театра Лермонтова в Алма-Ате, где Толоконников работал много лет. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (1:00 по киевскому времени)», сообщили в театре. Представительница театра при этом отметила, что недавно Толоконников был в Геленджике, где работал на съемочной площадке, а позже вернулся в российскую столицу. Женщина добавила, что ждет телефонного звонка от сына артиста, но тот пока не выходит на связь.
Также не сообщается, где и когда пройдут похороны. Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.