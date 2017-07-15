Блогер: ще один доказ того, що українці і росіяни - різні

Як повідомляє replyua.net, у російські ЗМІ та політики неодноразово озвучували тезу про те, що українці і росіяни – «один народ». Проте ця теза була багато разів заперечена самою історією. Черговий доказ того, що ми абсолютно різні наводить на власній сторінці в соціальній мережі блогер Олексій Заводюк.
Так, блогер зауважує, що Україна – не Росія, але цю просту тезу чомусь ніяк не може засвоїти кремлівський лідер Володимир Путін. Так, нещодавно він знову озвучив тезу про «один народ», але в Україні на це практично не відреагували – всі вже втомились сперечатись з папугою. Але найкращою відповіддю на всі рожеві мрії Путіна стала реакція українців на своїх власних мракобісів.
Наприклад, поки в Росії думають де б ще поставити храм – на місці рекреаційної зони, історичної пам’ятки чи просто житлової забудови, поки Путін дарує монахам яхти, а в суспільстві цілком серйозно ведеться дискусія на тему того чи варто вішати ікони у громадські вбиральні та курники, українці цілком по-європейськи відреагували на ініціативи вітчизняних парламентських мракобісів, яким все не дає спокою сумна слава їх російських колег. Це ще раз продемонструвало яка глибока і широка ментальна прірва між нами пролягає. Розенблати, дейдеї, новинські, добкіни і схожі на них «віряни» намагаються перетворити Україну на церковне шапіто, на зразок російського. Але вірю, що на них чекає жорстоке розчарування, - наголошує блогер.