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Шнуров прокомментировал гастроли в Крыму

Шнуров прокомментировал гастроли в Крыму
Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», продолжает гастролировать в аннексированном Крыму, и он честно признался, что недавно участвовал в одном из концертов на полуострове, и ему «абсолютно все равно, где давать концерты». Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал «Дождь», музыкант при этом подчеркнул, что в мире очень много спорных территорий, но это совершенно не значит, что артисты не могут там выступать.

«В Крым на этот фестиваль приезжает до фига украинцев. Там граница открыта… Мы не играем для территории, мы играем для людей. Все территории спорные. У меня дача стоит на бывшей финской территории – и что, мне теперь туда не ездить, что ли?», заявил скандальный музыкант. По его словам, в ближайшее время он не собирается посещать оккупированные территории Донбасса, поскольку он считает себя «ссыкливым» (имеются в виду боевые действия, которых он боится, - ред.).

Когда журналист поинтересовался у Шнурова, собирается ли тот поехать с гастролями, к примеру, в столицу Чечни, Грозный, музыкант заявил, что «тоже подссывает». Напомним, что точно известно о выступлении Шнурова в Севастополе летом прошлого года, за что сайт «Миротворец» отправил его в базу преступников.
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