Медведев боится выезжать за пределы Москвы из-за скандального расследования Навального, - СМИ

Дмитрий Медведев, российский премьер, отказался от поездок в регионы после скандального фильма Алексея Навального «Он вам не Димон».
Как информирует replyua.net, такой материал появился в издании «Ведомости», и журналисты утверждают, что после фильма рейтинг премьер-министр скатился практически до нулевой отметки, а сам Медведев стал «токсичным» политиком, которого не желают видеть у власти. Газета ссылается на источники, близкие к Кремлю, утверждая, что премьер отказался от поездок в регионы, хотя уже в сентябре там пройдут губернаторские выборы. Теперь, по словам источника, Медведев не только не может поддержать кандидатов, но и сам образ премьера может негативно повлиять на этих политиков. Официально кампания началась в июне, однако президент Владимир Путин начал ездить в регионы уже весной, а до дня голосования намерен посетить все 16 субъектов, в которых осенью пройдут выборы, отмечает издание.
Что касается Медведева, то он вообще отказался ехать в эти регионы, посетив лишь Северную Осетию – один из шести субъектов, где будет избран парламент. Форум «Единой России» в Ярославле политик также не посетил, хотя ранее эта поездка была запланирована. В Кремле это объяснили «плотным графиком».