Блогер: тепер залишилось лише добити вискочку, який вважає себе володарем світу

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Горячая тема: Трамп выступил с заявлением после встречи с Путиным

Блогер Олексій Заводюк на власній сторінці в соціальній мережі ділиться думками з приводу «нової команди Заходу», яка має побороти російського президента Володимира Путіна - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, блогер зауважує, що, незважаючи на всі надії Кремля, виявилось, що саме Трамп – справжній жах для Путіна. Справа в тому, що європейців російський президент не боїться – він, як досвідчений шахрай, може зрозуміти їх логіку та передбачити поведінку. Йому зрозуміло чого чекати від європейських лідерів – з їх раціоналізмом вони як на долоні. Інша справа – Трамп, який, на відміну від карикатурного неадеквата Путіна, неадекват справжній.Власне, останні три роки, починаючи з агресії Путіна проти України, у Заходу не було буйного вожака. Тепер він з’явився, а в комплекті з молодим та амбітним Емануелем Макроном можна говорити про те, що геополітичну Dream Team Заходу укомплектовано. От тільки суперника немає – за останні три роки він здувся, і доведеться просто добити вискочку, який вважав себе володарем планети. Модерувати добивання буде новопризначений Волкер. Загалом, у Гамбурзі Путін не скидався на впевненого у собі політика, який свого часу розв’язав війну на Донбасі та анексував Криму. Може, у Німеччині був двійник, а великий і жахливий Путін залишився на господарстві, - іронізує блогер.