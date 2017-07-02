Российской знаменитости запретили въезд в Украину из-за Крыма

Певица Бьянка, она же Татьяна Липницкая, заявила о том, что ей был запрещен въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма. Как информирует replyua.net, об этом российская певица сама сообщила на своей странице в Инстаграме.
Она загрузила видеоролик, где показала паспорт со штампом «Відмовлено у в`їзді в Україну». Нужно отметить, что ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины не дали Бьянке въехать на территорию нашей страны. Певица ехала в Одессу, чтобы там выступить со своим коллективом 30 июня. Бьянка отметила, что пограничники причин не назвали, но сама она практически уверена в том, что въезд был запрещен из-за посещения Крыма после аннексии.
Девушка подчеркнула, что ей очень обидно, поскольку она более шести лет жила в Киеве, и для нее Украина является такой же родиной, как Россия и Беларусь. Однако исполнительница уверена, что скоро «это недоразумение разрешится», и она сможет гастролировать в Украине.