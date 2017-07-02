Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На видеохостинге YouTube опубликована соответствующая запись (с 06:24 минуты). В частности, политика возмутил тот факт, что во Львове праздновали 110-ю годовщину со дня рождения руководителя УПА Романа Шухевича. В связи с этим, Жириновский выступил с обращением в адрес польского политического эксперта Зигмукнда Дзеньчоловскоо.
«Вот вы говорили, что е украинцами едины. Но что же вы будете делать, когда мы намнем их всех расстреливать, когда я дам Вам приказ арестовать украинцев? И Вас за это расстреляют!»,- сказал Жириновский, добавив, что «нет такой страны, как Украина, и нет украинского народа.
Ранее лидер ДДПР призвал российские власти объявить ультиматум странам Прибалтики, в соответствии с которым им нужно будет отвести войска Североатлантического альянса за триста километров от российской границы. Если этого не будет сделано, Жириновский заявил, что в ночное время «прилетит какая-то авиация».