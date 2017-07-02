валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев
В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На видеохостинге YouTube опубликована соответствующая запись (с 06:24 минуты). В частности, политика возмутил тот факт, что во Львове праздновали 110-ю годовщину со дня рождения руководителя УПА Романа Шухевича. В связи с этим, Жириновский выступил с обращением в адрес польского политического эксперта Зигмукнда Дзеньчоловскоо.

«Вот вы говорили, что е украинцами едины. Но что же вы будете делать, когда мы намнем их всех расстреливать, когда я дам Вам приказ арестовать украинцев? И Вас за это расстреляют!»,- сказал Жириновский, добавив, что «нет такой страны, как Украина, и нет украинского народа.


Ранее лидер ДДПР призвал российские власти объявить ультиматум странам Прибалтики, в соответствии с которым им нужно будет отвести войска Североатлантического альянса за триста километров от российской границы. Если этого не будет сделано, Жириновский заявил, что в ночное время «прилетит какая-то авиация».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптики: 3 июля украинцы должны быть готовы к резким погодным изменениям

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
10185

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

Последние новости

Польше не нужны мигранты, - она должна заботиться о своей безопасности

У Франції засудили українку за критику російського пропагандиста

Социолог: новая волна популярности Сталина в России отображает сложные изменения в сознании граждан

Вакарчук розповів, хто є головним ворогом України

Посол Нидерландов заявил об обеспокоенности из-за давления на активистов в Украине

Бондаренко: Украина стала для Донбасса самой жесткой матерью – она использовала армию против своих земляков

Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

Названа настоящая причина смерти Олега Яковлева

Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Стало известно, сколько получают люди из окружения Трампа в Белом доме

Кадыров об однополых браках в Германии: это как последний день Помпеи

Лавров: слышу критику, что Россия зря ввязалась в конфликт на Донбассе

Пономарь: начинается третий по счету мега-успешный месяц для Украины

Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині

Севастопольські медики бунтують і грозять окупантам колективним звільненням

Святкування приєднання Гонконгу закінчилось сутичками

У Мінекології анонсували початок інвентаризації екологічно небезпечних об’єктів на Донбасі

Політична криза у Великобританії набирає обертів

Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії

 Новости за день