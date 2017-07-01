Генерал: окружение Путина подтолкнуло его к конфликту с Украиной

Александр Кузьмук, бывший министр обороны Украины, заявил о том, что не сам Путин, а его ближайшее окружение подтолкнуло российского президента к конфликту с Украиной.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, генерал отметил, что план по Украине провалили Главное разведывательное управление Генштаба России и Службы внешней разведки. «Путину была представлена недостоверная информация о том, что Украина падет, а она, наоборот, поднялась, и встали крепкие молодые патриоты, женщины начали вязать маскировочные сетки, дети – рисовать рисунки, и все пошли воевать, зная, что идут на смерть, – вот этого он не ожидал», считает экс-министр. Когда у Кузьмука спросили, действительно ли Путина кто-то подтолкнул к этому конфликту, генерал ответил утвердительно, а также добавил, что президент России позже смог это понять, поскольку является проницательным человеком.
Напомним, что ранее Петр Порошенко, украинский президент, заявил о том, что конфликт на Донбассе не в интересах российского президента, однако Владимир Путин, как и Дональд Трамп, является одним из самых непредсказуемых лидеров.