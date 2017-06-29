Не стало Олега Яковлева: певец скончался из-за несвоевременного обращения в больницу

Сегодня утром из России пришло сообщение о скоропостижном уходе из жизни Олега Яковлева – бывшего солиста одной из самых популярных групп Иванушки International.
Как информирует replyua.net, о смерти певца рассказала его гражданская супруга. Александра Куцевол написала о беде в ее семье на странице в Инстаграме. «Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», отметила Куцевол. Ранее гражданская супруга музыканта сообщила, что Яковлев в тяжелом состоянии попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь. После госпитализации певцу поставили диагноз двустороннее воспаление легких.
Скорее всего, Яковлев затянул с лечением, и, если бы он обратился за помощью к специалистам раньше, то сейчас был бы жив. Яковлев был солистом группы на протяжении 15 лет – с 1998 по 2013 годы. Несколько лет назад он начал сольную карьеру. Певцу было всего 47 лет.