Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в своем блоге пишет о том, что с одной стороны украинцы, затаив дыхание поверили в то, что хоть на каком-то оппозиционном СМИ в России все-таки с поддержкой относятся к Украине.
Как пишет блогер, есть, правда, некоторые факторы, которые, как минимум, настораживают. Первый, это то, что «Эхо Москвы» принадлежит «Газпрому», который принадлежит Кремлю. Следовательно, Кремль запускает украиноязычную программу в стране, где политика Кремля привела к закрытию всех украиноязычных школ. Кремль запускает украиноязычную программу в стране, где осуждают директора Украинской библиотеки. Кремль запускает украиноязычную программу в стране, где на государственном уровне, правящие элиты считают украинцев недонародом, Украину – недогосударством, а украинский язык – польско-австрийским суржиком. Кремль запускает украиноязычную программу в стране, которая является агрессором и стремится уничтожить Украину и все украинское.
«Теперь, через призму выше написанного, еще раз обдумайте новость о запуске русскоязычной программы на кремлевском СМИ. Потому что это не простая новость. Это новость о том, что борьба за головы украинцев продолжается, усиливается и переходит в новую фазу. Это очередной привет всем тем, кто считает всяких Ганапольских друзьями Украины. Это свидетельство того, что война продолжается и украинцев хотят уничтожать изнутри, влезая в их головы и подрывая их в собственных авто в мирных городах», – написал блогер.