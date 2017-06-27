Силуанов о финансировании Чечни: только в этот регион деньги отправляются напрямую

Антон Силуанов, министр финансов России, заявил о том, что финансирование Чеченской Республики сильно отличается от способов финансирования других регионов, поскольку деньги идут туда напрямую, и таким способом все расходы Чечни компенсируются без задержек.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, Силуанов также заявил, что Минфин России смог договориться о компромиссе с Рамзаном Кадыровым, главой Чечни. Напомним, что президент Чечни потребовал от российских властей дополнительного финансирования. Министр заявил, что теперь у него с Кадыровым «дружеские, товарищеские отношения, и чеченский лидер поднимал вопрос финансирования не из желания поскандалить или повредничать». В итоге, по словам министра, удалось прийти к общему решению в рамках отличной от других российских регионов схемы.
Силуанов рассказал, что Чечню финансируют по так называемому прямому счету, то есть РФ восполняет республике все расходы, проверяя лишь их достоверность. Силуанов отметил, что финансирование Чечни было урезано – как и финансирование других регионов, и именно из-за этого Кадыров устроил скандал, однако удалось найти «компромиссное решение».