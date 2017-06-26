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Сталин, Путин, Ленин и Пушкин, - россияне назвали своих кумиров

Сталин, Путин, Ленин и Пушкин, - россияне назвали своих кумиров
Пользователи соцсетей активно обсуждают результаты опроса, проведенного в России «Левада-Центром» - самым выдающимся человеком всех времен граждане России назвали Иосифа Сталина.

Как информирует replyua.net, 38 процентов россиян отдали свои голоса именно за Сталина, по 34 процента респондентов высказались за писателя Александра Пушкина и за нынешнего президента Владимира Путина. 29 процентов опрошенных считают, что самым выдающимся человеком был Петр Первый, а 32 процента россиян отдали свои голоса за Ленина. Пользователи пребывают в шоке от такой «статистики». К примеру, публицист Олег Панфилов на своей странице в соцсети написал, что человеком всех времен назвали Сталина, преступника и убийцу, как раз к 110-летней годовщине преступления, когда в Тифлисе ограбили инкассаторскую кассу, и тогда были убиты пять человек. Руководил преступлением Иосиф Джугашвили.

Саша Сотник, российский журналист, отметил, что «Пушкин и два маньяка – это наше все, и мы живем в стране извращенцев».
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