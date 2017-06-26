В России собираются ужесточить наказание за коррупцию

Представители Комитета Госдумы России по противодействию коррупции и безопасности подготовили поправки в УК РФ, касающиеся ужесточения наказания за дачу взятки.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Известия, если поправки будут приняты, срок лишения свободы за дачу и получение взятки будет увеличен до четырех лет. Срок лишения свободы за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет. Помимо этого, действие Уголовного кодекса может быть распространено и на третейских судей — в случае злоупотребления полномочиями они могут получить до трех лет лишения свободы. Поправки планируется внести в статьи УК России. Нужно отметить, что поправки в Уголовный кодекс уже полностью одобрили в Генпрокуратуре и в Верховном суде России.
Напомним, что ранее в РФ проводился опрос, во время которого россияне отвечали, одобряют ли они способы борьбы Путина с коррупцией. Мнения россиян разделились – половина опрошенных поддержали действия президента, остальные россияне считают, что нынешние власти практически ничего не делают для противодействия коррупции.