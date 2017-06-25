Бабченко: Режим Путина может разве что рухнуть и обернуться огромными жертвами

Известный российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что представители российской демократии пребывают в состоянии определенной эйфории относительно возможности скорого падения режима Владимира Путина, но на самом деле ресурс Кремля до конца не исчерпан. Об этом сообщает replyua.net.
«Возможности этой системы далеко не исчерпаны. Это прежде всего. Но наиболее неприятно то, что пока никто не понят, насколько ужасной является система Путина. В ней вообще не предполагается возможность выхода из этой ситуации мирным и легальным путем. Его мирное и легальное переизбрание нереально. Политической конкуренции как таковой нет в целом, ее уничтожили. Вот поэтому нынешняя система обречена на крах, причем полный. И жертв при таком раскладе сил будет много», - отметил Бабченко. По его мнению, люди по ошибке считают, что в России не может быть хуже, чем сейчас.
«Может, и очень сильно. Опасность системы Путина заключается в том, что когда она развалится, начнутся самые опасные процессы. Пока что ей, так или иначе, удается что-то регулировать, поддерживать, не совершать массовых убийств. Но после ее крушения в России все хлебнут столовой ложкой», - уверен журналист.