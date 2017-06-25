Политик озвучил самую большую проблему Путина

Константин Боровой, известный российский политик, считает, что сейчас у Путина только одна большая проблема – это отсутствие контактов с лидерами западных стран и фактическая изоляция. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, Боровой подчеркнул, что российскому президенту очень не хватает контактов.
«Очевидно, что Путин в глубокой изоляции, и для любого политика даже самые простые контакты с Путиным - это очень много лишних вопросов от журналистов и граждан. А для президента РФ - частичное облегчение этой изоляции», отметил политик. По его словам, сейчас российский президент мечтает о возможности имитации переговоров с американской стороной, однако сложившая изоляционная ситуация представляет угрозу не только для Путина, но и для всей России, поскольку продолжает ухудшаться политическое и экономическое состояние страны.
«Все в России становится очень плохо, но медленно, как Путин и заявлял. Кремль постоянно думает об опасности больших санкций. Санкции, за которые недавно проголосовал Сенат США, - это намек на всеобъемлющие санкции. Секторальные санкции - это ведь очень серьезно», добавил Боровой.