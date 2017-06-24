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Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера
Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі часто знайомить своїх читачів із новинками військово-промислового комплексу. Проте, не у всіх це викликає адекватну реакцію, - про це інформує інтернет-портал replyua.net.

Так, кількома днями раніше Коваленко висвітлював візит віце-прем’єра Російської Федерації Дмитра Рогозіна до міста Нижній Тагил. У цьому населеному пункті розташовані цехи «Уралвагонзаводу», де виробляють не тільки вагони, а і кують танки Т-14 («Армата»). Рогозіну це чудо техніки продемонстрували, але, як помітив Коваленко на світлині, воно переживає явно не найкращі свої часи – мало того, що воно вкрите пилом і брудом, так і вихлоп в нагарі. Але головна особливість «Армати» - іржа, яку видно неозброєним оком. Одним словом, вигляд в танку Т-14 був не надто презентабельний.

У російських ЗМІ публікацію блогера помітили і не забули зробити про це цілу новину – мовляв, оглядач переплутав пісок і іржу. Крім того, статтею російського видання поділився і сам Рогозін, який не залишив її без коментарів – мовляв, в Україні всі такі дурні, що пил від корозії металу не відрізняють. Оце так бомбонуло у Рогозіна, - зауважує блогер.
Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера
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