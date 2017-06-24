Крым Украине «впарили» - бывший депутат Госдумы России

Диктатор Советского Союза Никита Хрущев «впарил» Украине Крым, поскольку не понимал, что нужно делать с полуостровом. Как информирует replyua.net со ссылкой на Facty.ua, такое мнение выразила экс-депутат российской Государственной думы, представительница «Единой России» Мария Максакова. С ее слов украинским властям нелегко было содействовать развитию регионов, которые от остальной части регионов отличались от остальной части СССР. Как результат, Москва, «основываясь на какое-то «огородное право» осуществила захват Крыма», - пояснила она.
По мнению бывшего парламентария, она никогда не поддерживала аннексию и не принимала участие в соответствующем голосовании в стенах Госдумы, а также не посещала Крым во время торжественных мероприятий в Кремле, состоявшихся 18 марта 2014 года, поскольку была не в российской столице и никому не оставила права воспользоваться ее правом голоса.
Напомним, что супруга Максаковой Дениса Вороненкова, бывшего депутата российской Госдумы, 23 марта текущего года убили в центральной части Киев, когда политик шел на встречу со своим коллегой Ильей Пономаревым.