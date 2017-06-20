валюта
СпецтемаПортников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

Бабченко рассказал, что хочет получить Навальный

Бабченко рассказал, что хочет получить Навальный
Алексей Навальный – это, наверно, один из последних российских политиков, которому нужна война, и этот оппозиционер, прежде всего, хочет безболезненно и плавно получить власть в стране.

Как сообщает replyua.net, об этом Аркадий Бабченко, известный российский журналист, написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, многие сильно ошибаются, думая, что Навальный является приверженцем революционного варианта по свержению и смене власти в России. «Слушайте, ну хватит уже писать про Навального и революцию. Алексей Навальный – предпоследний человек, которому нужна революция. Ему нужно плавное и достаточно безболезненное получение власти. А совсем не революция. Но так не бывает», отметил журналист.

Напомним, что в День России, 12 июня, во многих российских городах прошли митинги по инициативе Алексея Навального. Только в Санкт-Петербурге и Москве правоохранители задержали почти полторы тысячи митингующих. Также был арестован на тридцать суток и сам Навальный, которого обвинили в повторном нарушении установленного порядка проведения митингов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
19 июн 2017
20193

Блогер: совсем скоро не позавидуешь никому из «бывших», даже самому Медведчуку

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что, когда война на Донбассе только начиналась и многие недоумевали, почему не сидят Ахметов, Медведчук, Бойко, а имущество

19 июн 2017
12463

Добиться разгрома и дезинтеграции: на российском ТВ рассказали о громком «плане по Украине»

Российская власть должна сделать все, чтобы в Украине сменилась власть, либо же добиться поражения на войне и дезинтеграции страны. Как передает replyua.net, такое мнение в прямом эфире российского

19 июн 2017
8627

Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що вже за старою доброю традицією «патріоти» України приходять підтримати свого президента під час його важливих

19 июн 2017
8145

Дипломат объяснил, почему визит Порошенко в США происходит под грифом «секретно»

Известный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что президент Украины Петр Порошенко отбыл с визитом в США. Как пишет дипломат, это все, что сообщил его

Последние новости

Українці користуються Facebook частіше, ніж Вконтакте

Могерини: считаю, что Евросоюз снова продлит антироссийские санкции

Блогер: український президент перемагає російського, у негласній гонці: хто ж перший зустрінеться із Трампом

Над ліжком кран: Військовий розповів про нелюдські умови у військовому госпіталі (фото)

Бабченко рассказал, что хочет получить Навальный

Политолог: чувствуется, что Березюк – опытный психолог, но плохой актер, который подставил Садового

Доба в АТО: внаслідок використання бойовиками важкого озброєння четверо бійців ЗСУ отримали поранення

Стало известно, когда в Киеве возобновится подача горячей воды

Порошенко провел встречу с украинской диаспорой США

Ученые заявили об инопланетной цивилизации во Млечном пути

Дипломат: теперь у Макрона появляется уникальная возможность

На АЗС Украины начали снижаться цены на топливо

Создатели «Пиратов Карибского моря» избавятся от главного героя в новой части

Тиллерсон разработал «дорожную карту» по нормализации отношений США и России

В Японии приключилась домашняя сенсация, – блогер

Дипломат: «нас там нету» и «захотим – захватим Киев завтра» – это вчерашний день, теперь запоребриком новый тренд

Путин снова нарушил международные нормы в Крыму

Пономарь: визит Порошенко в США будет продолжением всех видов помощи в борьбе с российской агрессией

В НАТО повідомили про завершення процесу перекидання військ до Східної Європи

Вашингтон залишив за собою право на самозахист в Сирії

 Новости за день