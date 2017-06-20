Бабченко рассказал, что хочет получить Навальный

Алексей Навальный – это, наверно, один из последних российских политиков, которому нужна война, и этот оппозиционер, прежде всего, хочет безболезненно и плавно получить власть в стране.
Как сообщает replyua.net, об этом Аркадий Бабченко, известный российский журналист, написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, многие сильно ошибаются, думая, что Навальный является приверженцем революционного варианта по свержению и смене власти в России. «Слушайте, ну хватит уже писать про Навального и революцию. Алексей Навальный – предпоследний человек, которому нужна революция. Ему нужно плавное и достаточно безболезненное получение власти. А совсем не революция. Но так не бывает», отметил журналист.
Напомним, что в День России, 12 июня, во многих российских городах прошли митинги по инициативе Алексея Навального. Только в Санкт-Петербурге и Москве правоохранители задержали почти полторы тысячи митингующих. Также был арестован на тридцать суток и сам Навальный, которого обвинили в повторном нарушении установленного порядка проведения митингов.