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Сотник: Баталов – прекрасный актер, и его нельзя обсуждать

Сотник: Баталов – прекрасный актер, и его нельзя обсуждать
Саша Сотник, известный российский журналист, прокомментировал не очень хорошие высказывания в адрес недавно скончавшегося Алексея Баталова, одного из самых известных российских актеров.

Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Сотник написал о том, что нельзя обсуждать артиста, который прогнулся под системой, поскольку это будет непониманием природы всех актеров. «Да, им важно нравиться. Популярность – их хлеб. Лишь единицы рискуют во всеуслышание перечить системе, вождям и озвучивать свои политические и личностные воззрения. Из наших актеров я знаю очень немногих, кто рискнул. Мне посчастливилось дружить с прекраснейшим и недооцененным Алексеем Девотченко. Его позиция стоила ему ролей, карьеры, а в итоге – жизни. Но его всегда будут помнить, как принципиального и не прогнувшегося», пишет Сотник.

По его словам, Баталов не был ни гением, ни храбрецом, но он был замечательным актером, и, когда он скончался, остались его замечательные роли в кино. «И останутся, пока эти фильмы еще кто-то смотрит», отметил журналист.
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