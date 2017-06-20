Сотник: Баталов – прекрасный актер, и его нельзя обсуждать

Саша Сотник, известный российский журналист, прокомментировал не очень хорошие высказывания в адрес недавно скончавшегося Алексея Баталова, одного из самых известных российских актеров.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Сотник написал о том, что нельзя обсуждать артиста, который прогнулся под системой, поскольку это будет непониманием природы всех актеров. «Да, им важно нравиться. Популярность – их хлеб. Лишь единицы рискуют во всеуслышание перечить системе, вождям и озвучивать свои политические и личностные воззрения. Из наших актеров я знаю очень немногих, кто рискнул. Мне посчастливилось дружить с прекраснейшим и недооцененным Алексеем Девотченко. Его позиция стоила ему ролей, карьеры, а в итоге – жизни. Но его всегда будут помнить, как принципиального и не прогнувшегося», пишет Сотник.
По его словам, Баталов не был ни гением, ни храбрецом, но он был замечательным актером, и, когда он скончался, остались его замечательные роли в кино. «И останутся, пока эти фильмы еще кто-то смотрит», отметил журналист.