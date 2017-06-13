Блогер рассказал о ярком примере путинской пропаганды, который уже охватил полстраны

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Украинский блогер Андрей Мирошниченко на своей странице в Facebook пишет о том, что один из видов антиукраинской путинской пропаганды – излишнее очеловечивание врага с использованием логической диверсии – подмены понятий. В ЛНР, дескать, не наемные солдаты гибридной армии РФ, которая оккупировала часть Украины и убивает граждан Украины, а «пусть даже и боевики» ДНР, тоже люди, из республики, у которых просто есть свое, другое мнение.Как пишет блогер, это то самое другое мнение – что «Украины никогда не существовало, что ее не должно быть, а украинцев очень запросто можно убивать. И что тут, на территории Украины, должна быть Россия». Этот вид антиукраинской путинской пропаганды – неназывание явлений их настоящими именами, подмена понятий под названием «отказ от языка вражды» - часто встречается, например, в деятельности журналистки Анастасии Станко. По словам Андрея Мирошниченко, журналист Юлиус Штрайхер тоже человеком был и имел право на все человеческое, в том числе на свое человеческое мнение, что везде должен быть Рейх, и этот Рейх имеет право немножко поубивать неугодных, несколько десятков миллионов неугодных, но злые люди использовали против него язык вражды и действие вражды.«Или вот Йозеф Фрицевич Геббельс – доктор наук, поэт, драматург, журналист. Талантище! Папа шестерых деток. Лучшие рекомендации от товарища Путина, друга просто людей на Донбассе, желающих отсоединить кусочек Украины в пользу России и немножко поубивать при этом украинцев в качестве другого мнения. И правильно был казнен гестаповцами доктор Куммеров, который собирался поговорить с доктором Геббельсом языком ненависти – бомбой под мостом, ибо нечего на талантливых и вообще тоже людей ручонки-то поднимать!», – резюмировал блогер.