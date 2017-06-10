Журналист: Путин сильно просчитался в войне с Украиной

Виктор Шендерович, известный российский публицист и журналист, считает, что президент РФ сильно просчитался, когда начал военные действия на Донбассе и аннексировал Крым, поскольку не мог предположить, что со стороны Запада будут очень жесткие меры, вплоть до изоляции России.
Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Шендеровича в эфире «Эха Москвы». «То, что сделал Путин — понятно, он не первый человек, который совершил международную агрессию. Хотя — первый после войны в Европе. То есть, про цинизм мы сейчас не говорим — мы сейчас говорим про здравый смысл. Скажите, там кто-нибудь вообще задумывался дальше первого хода? Или как в шахматах: дурак увидел шах? Вот сейчас давай войдем, а там… Давай посмотрим, чего будет! Ну, посмотрели, что будет. НАТО стоит у наших границ вплотную», заявил Шендерович.
По его словам, Путин является очень плохим стратегом, но при этом он – отличный тактик. «Путин лихо реагирует, и в этой мутной воде ориентируется как никто. Он очень хороший тактик — и очень фиговый стратег. Потому что понять, что украинская авантюра — это не только преступление, но это и катастрофа, и для экономики, для статуса России, по всем фронтам, включая военный, -это катастрофа», добавил журналист.