"Путін програв": Зубов розповів про повний провал проекту "Новоросія"

Президент Російської Федерації Володимир Путін навряд буде загострювати ситуацію на сході України, оскільки на сьогоднішній день його можливості значно зменшилися. Про це розповів російський історик та політичний експерт Зубов Андрій, інформує replyua.net.
«У 2014 році Путін був переконаний, що йому вдасться знищити територіальну цілісність України. Звичайно, все, чого хотів російський президент, - отримати контроль над Кримом та втілити свій проект під назвою «Новоросія». Ми всі це добре пам’ятаємо. І ми спостерігали за тим, як цей проект зазнає поразки. Все, що отримав Путін в кінці являється економічно та політично невигідним для нього. Він зазнав масштабної поразки у міжнародному сенсі. Ми опинилися в повній ізоляції. На нас тиснуть санкції з боку США та Європейського союзу. Донбас та Крим висмоктують з російського бюджету колосальні кошти», - зазначив він.
В той самий час Зубов наголосив, що всі ці події розвивають внутрішнє незадоволення в Росії. Люди все частіше виходять на мітинги проти державної влади. При цьому він зауважив, що сьогодні залишилося мало командирів ЗС Росії, які захочуть влаштовувати нову ескалацію на Донбасі. «Раніше люди вірили, що імперська ідея Росії буде працювати. Кордони будуть розширюватися і разом з тим рости велич Російської Федерації. Але сьогодні віра зникає», - додав Зубов.