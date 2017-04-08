Сбербанк собирается уйти из Украины «по-тихому»

В Сбербанке заявили о том, что собираются уйти с украинского рынка без эксцессов, однако, если возникнут какие-либо агрессивные действия в отношении украинской дочки российского финансового учреждения, они будут расценены как умышленное нанесения вреда клиентам банка и государству Украина.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом заявлении Сбербанка. В финансовом учреждении напомнили о том, что 27 марта удалось заключить договор о продаже дочерней структуры банка в Украине. «После того, как Украина подписала меморандум с МВФ и после принятия Сбербанком решения об уходе с украинского рынка Сбербанк будет расценивать любые агрессивные действия по отношению к дочерней структуре как умышленное нанесение вреда государству Украина и украинским клиентам. Мы очень надеемся, что переход активов Сбербанка в Украине в консорциум других владельцев пройдет согласно украинскому законодательству, а также в рамках международного права», говорится в заявлении.
Также в Сбербанке отметили, что банк продолжит развитие в Украине, но уже с новыми владельцами, и он сохранит качественный сервис и обязательства перед украинскими клиентами.