Медведєв: США і Росія на межі бойових дій

Дії США в Сирії поставили цю країну на межу війни з Росією. Як передає replyua.net, таку думку озвучив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Вашингтон заздалегідь повідомив Москву в нанесенні ракетного удару по сирійській авіабазі, але для Кремля це все одно стало шоком. Завдавши удару по Асаду, США певною мірою ударили по Росії, оскільки ця країна є союзником сирійського президента.
За словами глави російського уряду Медведєва, після ракетного удару по сирійській армії США і Росія опинилися на межі війни. І хоча Росії є що показати в плані пропаганди, але це не затьмарює самого факту обстрілу американцями їх військового союзника. З одного боку, з 59 ракет «Томагавк» досягли мети менше половини, з іншого боку, Вашингтон показав, що готовий застосувати військову силу, незважаючи і на Радбез ООН, в якому Росія постійно застосовує право вето щодо сирійського питання, і на саму Росію.
На сирійській авіабазі знищено 9 бойових літаків сирійських ВВС, велика частина залишилася в цілості, не завдано шкоди і злітно-посадковій смузі. Але ж американці можуть в будь-який момент завдати нового, більш потужний удар. Не допомогла Сирії її система ППО, закуплена в СРСР і Росії.