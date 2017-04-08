Трамп забрав у Путіна його останній козир – блогер

Президент США Дональд Трамп вибиває у свого російського колеги Володимира Путіна останній геополітичний козир, яким той довгий час шантажував світ - Близький Схід. Ракетний удар, який американці завдали по позиціях сирійського президента Башара Асада, є тому підтвердженням. Таку думку в одного з телеканалів висловив популярний блогер Дмитро Співак, передає replya.net.
«Відбувся військовий удар по Асаду і політичний удар по позиціях Путіна. Вибивається останній, дуже великий геополітичний козир з рук Путіна, яким той постійно жонглював і шантажував міжнародну громадськість», - сказав він. Блогер підкреслив, що американці розгромили військову базу лояльного Кремлю режиму Асада за кілька днів до візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви.
«Зараз у Тіллерсона є з чим їхати в Москву. У нього сильніші позиції для переговорів. Він вже має, напевно, якісь пропозиції до Путіна, до кремлівських пропагандистів, від яких Москві буде складно відмовитися», - додав Співак. Нагадаємо, що США завдали ракетного удар по військовій базі урядових військ в Сирії після хімічної атаки режиму Асада проти мирного населення в провінції Ідліб.