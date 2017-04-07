Своїми діями Путін повністю знищив Алеппо – генерал

Війська, які контролює російський президент Путін, знищили східні райони сирійського Алеппо, проте так і не змогли досягти запланованих цілей. Таку думку висловив в інтерв'ю Newsreader бригадний генерал Вільної сирійської армії Ахмад Рахаль, передає replyua.net.
«Відносно взяття Алеппо російська пропаганда справила багато шуму, і в РФ говорили, що взяття міста є стратегічною перемогою, що революція в Сирії пригнічена, і влади РФ намагалися в цьому переконати як росіян, так і європейців. Однак революція в Сирії триває, тривають бої на всіх фронтах. Як ЗМІ РФ можуть все це тепер пояснити? Ще в кінці 2016 року в Кремлі заявляли про припинення вогню, а тепер РФ провалюється в усіх напрямках, також ураження терплять ЗМІ, адже їх брехня постійно спростовують», - заявив генерал.
За його інформацією, в Алеппо російська армія дотримувалася тактики випаленої землі і бомбардувань, однак Путін не зміг перемогти в Алеппо, хоч і знищив його, і тепер в східній частині міста жити стало неможливо. «Загинув один мільйон чоловік, близько 12 мільйонів - біженці, ще мільйон залишилися каліками. Сирійцям вже нічого втрачати»,- додав Рахаль.