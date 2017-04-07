Хвалені Кремлем С-300 виявилися неефективними – генерал

Зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розміщені Росією для запобігання ударів американських крилатих ракет по сирійським аеродромах, показали свою неефективність. Про це заявив InfoResist екс-заступник голови Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає replyua.net.
За його словами, ці комплекси С-300, С-400, хоча вони одні з кращих в світі, вони мають свої можливості, і в разі несподіваного застосування, в даному випадку крилатих ракет, вони виявилися неефективні, тому що був нанесений ефективний удар по авіаційній базі сирійців. Крім того, такий підхід, протистояти і виконувати завдання, у чомусь показує неефективність цих російських систем. «Неефективність продемонстрував раніше Ізраїль, американці передали їм кілька літаків, побудованих за системою «стелс», невидимки, і це дозволяє виконувати завдання, і, зокрема, коли прем'єр і начальник штабу Ізраїлю заявляли, що якщо будуть поставки озброєння будь-кому, то залишають за собою право знищувати, в тому числі і засоби протиповітряної оборони, що вони і зробили», - зазначив генерал.
На питання, як будуть далі розвиватися події, Романенко відповів: «Я думаю, що на даний момент обидві сторони не хочуть відкритого протистояння, в тому числі навіть китайці з американцями. Всі розуміють, що це загрожує світовою війною, яка за великим рахунком нікому не потрібна, поки що».